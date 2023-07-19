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В Перми открылась ярмарка Ивановского текстиля
Это прежде всего комплекты постельного белья - от бюджетных вариантов до элитных подарочных. Найдутся для взрослых и детей, из сатина, поплина, бязи, всё это- 100% хлопок.
Для комфортного и здорового сна на ярмарке предлагают мягкие и массажные подушки; одеяла или современные наматрасники- топперы, скрадывающие неровности спального места. В ассортименте кухонные, махровые и банные полотенца. Для интерьера - покрывала и пледы, декоративные подушки и чехлы на мебель и стулья различных расцветок. Здесь же, сезонная одежда для дома и дачи: сорочки, халаты, пижамы, комфортные трикотажные костюмы.
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