На Волге села на мель баржа из Соликамска
"В настоящее время проводятся работы по снятию судна с мели, выявлена водотечность баржи. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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