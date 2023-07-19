На дне Камы обнаружили старинный колесный пароход

На дне реки Камы в Перми водолазы Пермского центра подводных исследований обнаружили исторический артефакт – хорошо сохранившийся старинный колесный пароход. Предположительно это одно из первых судов, произведенных на Пермской судостроительной верфи, буксирный пароход типа «Пермский первенец» или пароход 732-серии, сообщили в Минприроды Прикамья. Исследования велись по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.Как рассказал руководитель водолазных спусков АНО «Центр подводных исследований» Денис Михалёв, колесный пароход длиной 60 метров и шириной 8 метров лежит на шестиметровой глубине в 300 метрах от берега напротив завода «Машиностроитель».«Судно практически полностью заилено, а дно вокруг него покрывает молевой сплав. Объект целый, с котлом, колесами и прочим. Судя по клепанному корпусу, судно произведено до 1935 года. Возможно, что это буксирный пароход типа «Пермский первенец». Такие начали производиться в 1932 году на Пермской судоверфи. Причину, почему судно затонуло, можно будет установить только после его подъема», – пояснил Денис Михалёв.В настоящее время Минприроды Прикамья прорабатывает решение вопроса проведения водолазного обследования и подъема затонувшего объекта, в том числе, рассматривает вариант привлечения инвесторов.«Учитывая, что колесный пароход – это объект исторического и культурного наследия, и его поднятие может быть оправдано не только с экономической, но и образовательной точек зрения, требуется тщательное обследование и серьезный полноценный проект подъема. Для этого нужно провести основательную подготовительную работу с учетом течения, глубины, степени заиленности, состояния судна, наличия топлива и прочих параметров», – сказал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Беланович.