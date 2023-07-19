На дне Камы обнаружили старинный колесный пароход
Как рассказал руководитель водолазных спусков АНО «Центр подводных исследований» Денис Михалёв, колесный пароход длиной 60 метров и шириной 8 метров лежит на шестиметровой глубине в 300 метрах от берега напротив завода «Машиностроитель».
«Судно практически полностью заилено, а дно вокруг него покрывает молевой сплав. Объект целый, с котлом, колесами и прочим. Судя по клепанному корпусу, судно произведено до 1935 года. Возможно, что это буксирный пароход типа «Пермский первенец». Такие начали производиться в 1932 году на Пермской судоверфи. Причину, почему судно затонуло, можно будет установить только после его подъема», – пояснил Денис Михалёв.В настоящее время Минприроды Прикамья прорабатывает решение вопроса проведения водолазного обследования и подъема затонувшего объекта, в том числе, рассматривает вариант привлечения инвесторов.
«Учитывая, что колесный пароход – это объект исторического и культурного наследия, и его поднятие может быть оправдано не только с экономической, но и образовательной точек зрения, требуется тщательное обследование и серьезный полноценный проект подъема. Для этого нужно провести основательную подготовительную работу с учетом течения, глубины, степени заиленности, состояния судна, наличия топлива и прочих параметров», – сказал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Беланович.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми вынесен приговор группе наркодилеров
Театр-Театр завершил сезон светомузыкальным шоу Театрального фонтана
Завершено строительство развязки на трассе Пермь-Ильинский
МЧС: в Прикамье ожидаются грозы
В двух районах Перми открываются городские ярмарки
В Перми спасатели спасли подростка
В Перми продолжаются гидравлические испытания на теплосетях
Городские власти рассказали, как преобразится парк культуры и отдыха «Балатово» после ремонта
С начала сезона от укусов клещей пострадало почти 13 тысяч жителей Прикамья
Задержан пермяк, устроивший стрельбу по детскому саду из рогатки
Добавить комментарий: