В Перми вынесен приговор группе наркодилеров

Свердловский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении девяти жителей г. Перми и Свердловской области – двух женщин и восьми мужчин. Все они признаны виновными по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном, особо крупном размерах), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).В суде установлено, что виновные действовали под руководством неустановленного следствием лица, объединившись 2018 году в преступное сообщество. Организатор создал структуру, осуществлявшую деятельность на площадке крупного Интернет-магазина с целью оборота наркотиков на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Оренбургской, Свердловской и Кировской областей. В сентябре 2019 года в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, преступная деятельность обвиняемых была пресечена. При обыске склада в Перми было изъято более 6 видов наркотиков и психотропов общим весом 8,5 кг среди которых был амфетамин, кокаин и другие."В сообществе работали операторы, фасовщики, закладчики, курьеры, бухгалтера, их функционал строго контролировался управляющими, согласно отведенным обязанностям. В территориях, где осуществлялась торговля и хранение запрещенных веществ находились склады, на которых происходило распределение товара и приступало к работе низшее звено преступной структуры. Для финансовой бухгалтерии использовались электронные кошельки куда поступала оплата как за проданный товар, так и выдача денежного вознаграждения участникам сообщества", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил мужчин к различным срокам: от 10 лет до 17 лет лишения свободы со штрафами от 400 тыс. до 150 тыс. рублей с ограничением свободы от 10 месяцев до 1 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Женщинам назначено наказание в виде лишения свободы 14 лет и 13 лет со штрафом 400 тыс. рублей каждой, ограничение свободы на срок 11 месяцев и 1 год, с отсрочкой исполнения приговора до достижения их малолетними детьми 14-летнего возраста. Приговор в законную силу пока не вступил.Уголовное дело в отношении остальных членов сообщества, в том числе его организатора, выделено в отдельное производство с целью установления их личностей и привлечения к уголовной ответственности.