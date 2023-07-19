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В Перми вынесен приговор группе наркодилеров
В суде установлено, что виновные действовали под руководством неустановленного следствием лица, объединившись 2018 году в преступное сообщество. Организатор создал структуру, осуществлявшую деятельность на площадке крупного Интернет-магазина с целью оборота наркотиков на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Оренбургской, Свердловской и Кировской областей. В сентябре 2019 года в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, преступная деятельность обвиняемых была пресечена. При обыске склада в Перми было изъято более 6 видов наркотиков и психотропов общим весом 8,5 кг среди которых был амфетамин, кокаин и другие.
"В сообществе работали операторы, фасовщики, закладчики, курьеры, бухгалтера, их функционал строго контролировался управляющими, согласно отведенным обязанностям. В территориях, где осуществлялась торговля и хранение запрещенных веществ находились склады, на которых происходило распределение товара и приступало к работе низшее звено преступной структуры. Для финансовой бухгалтерии использовались электронные кошельки куда поступала оплата как за проданный товар, так и выдача денежного вознаграждения участникам сообщества", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил мужчин к различным срокам: от 10 лет до 17 лет лишения свободы со штрафами от 400 тыс. до 150 тыс. рублей с ограничением свободы от 10 месяцев до 1 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Женщинам назначено наказание в виде лишения свободы 14 лет и 13 лет со штрафом 400 тыс. рублей каждой, ограничение свободы на срок 11 месяцев и 1 год, с отсрочкой исполнения приговора до достижения их малолетними детьми 14-летнего возраста. Приговор в законную силу пока не вступил.
Уголовное дело в отношении остальных членов сообщества, в том числе его организатора, выделено в отдельное производство с целью установления их личностей и привлечения к уголовной ответственности.
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