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Театр-Театр завершил сезон светомузыкальным шоу Театрального фонтана
А в самом театре перед шоу прошел «Концерт без названия». Участвовали в нем студенты, которые обучаются в Московском институте современного искусства.
Борис Мильграм, художественный руководитель "Театра-Театра": "Такое ощущение, что это самый длинный сезон в моей жизни. Не по количеству дней, а по количеству деятельности. Для театра это очень удачный сезон. Потому что были и "Золотые маски" и много всего".
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