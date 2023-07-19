Завершено строительство развязки на трассе Пермь-Ильинский
Те же заторы в час пик были перед перекрёстком на Хохловку. Реконструкцию здесь завершили в прошлом году. Сейчас проехать в музей-заповедник не составляет труда.
Вся реконструкция состояла из трёх этапов: первые два были завершены в прошлом году и при полном финансировании из регионального бюджета, третий же был отремонтирован с привлечением средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Только в этом году на развитие транспортной инфраструктуры краевые власти направили 2,2 миллиарда рублей. Ремонт объектов находится на особом контроле губернатора Дмитрия Махонина.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Развязка на Хохловку, то есть на посёлок Ильинский – она полностью завершена. Это даёт возможность нам избежать дополнительных заторов, быть более комфортным для перемещения автомобильного транспорта. Дорога также позволит более комфортно и быстро добраться до этого любимого места для пермяков и наших гостей".
В год 300-летия Перми значительно увеличился поток туристов из других регионов. Ожидается, что автомобильная доступность сделают Хохловку и Ильинский ещё более привлекательными. И благоприятно отразятся на социально-экономической обстановке в самих округах.
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