Завершено строительство развязки на трассе Пермь-Ильинский

Специальная комиссия приняла в эксплуатацию новую развязку, которою построили на отвороте от Перми на Хохловку и Ильинский. Большое внимание уделили удобству пеших пассажиров. К новым остановкам ведут асфальтированные тротуары, повсюду безопасные ограждения, светофоры, камеры фотовидеофиксации.Важна данная автодорога и для региона в целом: связывает краевую столицу с этнографической «Хохловкой» и поселком Ильинский, в котором расположен краеведческий музей и имение Строгановых.Те же заторы в час пик были перед перекрёстком на Хохловку. Реконструкцию здесь завершили в прошлом году. Сейчас проехать в музей-заповедник не составляет труда.Вся реконструкция состояла из трёх этапов: первые два были завершены в прошлом году и при полном финансировании из регионального бюджета, третий же был отремонтирован с привлечением средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Только в этом году на развитие транспортной инфраструктуры краевые власти направили 2,2 миллиарда рублей. Ремонт объектов находится на особом контроле губернатора Дмитрия Махонина.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Развязка на Хохловку, то есть на посёлок Ильинский – она полностью завершена. Это даёт возможность нам избежать дополнительных заторов, быть более комфортным для перемещения автомобильного транспорта. Дорога также позволит более комфортно и быстро добраться до этого любимого места для пермяков и наших гостей".В год 300-летия Перми значительно увеличился поток туристов из других регионов. Ожидается, что автомобильная доступность сделают Хохловку и Ильинский ещё более привлекательными. И благоприятно отразятся на социально-экономической обстановке в самих округах.