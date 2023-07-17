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В Перми спасатели спасли подростка
В ведомстве также рассказали, что с 10 по 16 июля сотрудники городской службы спасения спасли восемь человек, в том числе троих детей, на городских местах отдыха у воды было предупреждено более 250 несчастных случаев, 78 раз спасатели оказали первую помощь отдыхающим.
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