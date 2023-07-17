В Перми спасатели спасли подростка

16 июля во время патрулирования на акватории реки Кама в районе Коммунального моста спасатели заметили мальчика 13 лет, который с друзьями плавал вне организованного места отдыха у воды, за пределами зоны патрулирования матросов-спасателей. У подростка не хватило сил добраться до берега. Спасатели вытащили его из воды и провели профилактическую беседу. Благодаря слаженным действиям спасателей первая помощь ребенку не понадобилась.В ведомстве также рассказали, что с 10 по 16 июля сотрудники городской службы спасения спасли восемь человек, в том числе троих детей, на городских местах отдыха у воды было предупреждено более 250 несчастных случаев, 78 раз спасатели оказали первую помощь отдыхающим.