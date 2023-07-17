В двух районах Перми открываются городские ярмарки
Гостей ярмарки ждёт большое разнообразие продукции от местных фермеров и производителей – мясные и рыбные деликатесы, мёд, молочная продукция, сладости. А также уникальные товары ручной работы и продукция с символикой «Пермь-300». Режим работы торговых шатров – с 11:00 до 19:00.
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