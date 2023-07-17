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В Перми продолжаются гидравлические испытания на теплосетях
Сегодня стартовал очередной этап, в том числе, в правобережной части, в Индустриальном районе и микрорайоне КамГЭС на улицах Таганрогской, Кавказской, Менжинского и других. Всего будет проверено 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты Перми.
В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по т. 8(342) 259-39-98.
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