В Перми продолжаются гидравлические испытания на теплосетях

На сегодняшний день гидравлические испытания в краевой столице выполнены на для 52% жилых домов и учреждений. Об этом рассказали в Пермском филиале «Т Плюс». Подготовка тепловых коммуникаций к зиме завершена для части зданий в микрорайонах Парковый, Закамск, Висим и Рабочий посёлок.Сегодня стартовал очередной этап, в том числе, в правобережной части, в Индустриальном районе и микрорайоне КамГЭС на улицах Таганрогской, Кавказской, Менжинского и других. Всего будет проверено 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты Перми.В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по т. 8(342) 259-39-98.