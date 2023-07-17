Городские власти рассказали, как преобразится парк культуры и отдыха «Балатово» после ремонта

В Перми начался ремонт парка культуры и отдыха «Балатово». В рамках капитального ремонта парка запланирован целый комплекс строительно-монтажных работ, в том числе обновление дорожно-тропиночной сети.После обсуждения проекта реконструкции парка с общественностью и экологами было принято решение его существенно переработать – сделать акцент на экологичности, сокращении площади мощения, отказа от большинства павильонов. В целом, по проекту сократили площадь покрытия проездов, тротуаров и площадок с 33 до 26 тысяч кв. метров.В парке планируется создать главную аллею и второстепенные прогулочные дорожки, выполнить устройство систем наружного освещения и видеонаблюдения, обустроить площадки для тихого отдыха с беседками, три детские и две спортивные зоны, скейт-парк, площадку для выгула собак. Подрядчик также выполнит переустройство сцены для проведения праздничных мероприятий – увеличит площадь сцены и танцевальной площади, установит дополнительные посадочные места, обустроит контейнерные площадки и модульные туалеты. Проектом предусмотрены пешеходные и велодорожки, установка малых архитектурных форм – скамеек и урн.Напомним, ранее пермяки пожаловались на вырубку деревьев в парке. Городские власти заявили, что перед подрядчиком стоит задача максимально сохранить все существующие здоровые деревья, а также высадить новые, благодаря этому в парке будут созданы естественные зелёные массивы."Всего будет высажено 285 деревьев и более 4 тысяч кустарников. Кроме того, предполагается разбивка цветников на площади около 2,4 тысяч кв. метров и устройство газонов на площади более 53 тысяч кв. метров. Работы подрядчика по сносу существующих зелёных насаждений тщательно контролируются экологами", - сообщили в пресс-службе администрации Перми.