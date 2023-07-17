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Городские власти рассказали, как преобразится парк культуры и отдыха «Балатово» после ремонта →
С начала сезона от укусов клещей пострадало почти 13 тысяч жителей Прикамья
Территории, занимающие первые ранговые места по обращениям населения с присасыванием клещей:
Пермский МР+ЗАТО Звездный - 1926
Добрянский ГО - 766
Краснокамский ГО - 716
Чайковский ГО - 592
Кунгурский МО - 565
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