С начала сезона от укусов клещей пострадало почти 13 тысяч жителей Прикамья

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Территории, занимающие первые ранговые места по обращениям населения с присасыванием клещей:
Пермский МР+ЗАТО Звездный - 1926
Добрянский ГО - 766
Краснокамский ГО - 716
Чайковский ГО - 592
Кунгурский МО - 565

Опубликовано: 17.07.2023 в 13:50 в рубрике - Вести Пермь

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