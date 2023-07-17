Власти Перми встретятся с пенсионером Владимиром Кормщиковым, чтобы обсудить судьбу народного сквера

На этой неделе планируется провести встречу с Владимиром Кормщиковым, представителями ПАО «Т Плюс» и городскими властями, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и выработать совместные подходы в отношении обслуживания сквера в микрорайоне Парковый. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.Напомним, под участком, где пенсионер Владимир Кормщиков по своей инициативе в течение многих лет благоустраивал территорию и разбил сквер, проходят тепловые сети. Ранее ПАО «Т Плюс» обратилось в суд с требованием к администрации Перми устранить препятствия в пользовании тепловыми сетями и демонтировать детскую площадку. Арбитражный суд вынес решение в пользу сетевой компании и на прошлой неделе начались работы по переносу детской и спортивной площадок. Сейчас их перенесли на новое место - примерно в 3-5 метрах от предыдущего расположения."При этом размер самого сквера не изменился, стела и зелёные насаждения не повреждены и остались на своих местах. В течение недели в местах демонтажа конструкций подрядчик восстановит резиновое покрытие. Сейчас территория принята районными властями на баланс, подрядчик осуществляет её содержание и при необходимости - ремонт", - сообщили в пресс-службе администрации Перми.