В Соликамске теща с зятем дважды обокрали склад

Следствием отдела МВД России по Соликамскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы. Жительница Соликамска ожидает суда за кражу, в которую она втянула зятя.Женщина устроилась на местное предприятие в качестве сторожа. Во время обхода здания в одной из комнат она увидела чугунные ванны. Ей пришла мысль о том, что их можно сдать в пункт металлоприемки и выручить за это деньги. Данной идеей женщина поделилась со своим зятем. Молодой человек одобрил предложение родственницы и по ее указанию подыскал грузовой автомобиль.Ночью злоумышленники подручным инструментом сбили с ванн ножки, вытащили их на улицу и погрузили в машину. Женщина продолжила нести службу, а ее подельник поехал сдавать похищенное имущество на металлолом. Вырученные деньги в размере 8 тысяч рублей родственники поделили между собой. Через пару недель подельники вынесли из здания 3 металлических кровати и 2 чугунные батареи. Они вывезли имущество на тележке и сдали его на ближайшую металлоприемку, выручив от сделки по 850 рублей."Узнав о хищении имущества, предприниматель обратился в полицию. В кратчайшие сроки стражи порядка вышли на след злоумышленницы. Женщина не стала отрицать свою вину и раскаялась в содеянном. Она пояснила, что у нее возникли финансовые трудности, поэтому на решила таким образом поправить свое материально положение", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В настоящее время материалы уголовного дела в отношении женщины направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении ее зятя выделено в отдельное производство.