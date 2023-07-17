Задержан пермяк, устроивший стрельбу по детскому саду из рогатки

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Осмотрев место происшествия, полицейские пришли к выводу, что отверстия нанесены круглыми металлическими шариками. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю установили гражданина 2003 года рождения, причастного к причинению имущественного вреда.
"Выяснилось, что молодой человек снимал квартиру в доме напротив детского сада. В июне приобрел рогатку и шарики в магазине. Рано утром он решил испробовать покупку. Поняв, что повредил окна, испугался", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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