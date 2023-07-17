В Перми начался капитальный ремонт улицы Самаркандской
В рамках капитального ремонта улицы Самаркандской предусмотрен целый комплекс работ: замена конструкции дорожной одежды, устройство тротуаров, восстановление дорожных знаков, восстановление разметки на участке от улицы Глуховской до улицы Грибоедова, замена водопропускной трубы под съездами, а также водопропускных труб рек Большая и Малая Ива, и устройство подпорной стенки вблизи тепловой электростанции.
Улица Самаркандская обеспечивает транспортные и пешеходные связи между микрорайонами Южный и Архиерейка и является подъездом к лыжной базе «Динамо».
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