В Перми ученые изучают водяной смерч на Каме

Пермские ученые-метеорологи изучают водяной смерч, замеченный на Каме жителями Хохловки, Шемети и микрорайона Гайва. По словам специалистов, подобное явление возникает, когда температура поверхности воды более высокая, нежели атмосферного воздуха - Каму прогрел недавний зной, а затем наступило резкое похолодание. Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского ЦГМС: "Водяные смерчи достаточно редкое явление для нашего региона. Чаще мы его ассоциируем, например, с побережьем Черного моря. Данный смерч не был отмечен ни одним из возможных средств дистанционного зондирования - ни спутниковая информация, ни радиолокация - ничего не смогло определить местоположение данного смерча. Поэтому пока что в статистике смерчей в Пермском крае, нам ее пополняют именно фотографии и видео очевидцев - за это им огромное спасибо, и мы дальше будем изучать причины возникновения данных явлений в нашем регионе".