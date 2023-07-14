В Перми ученые изучают водяной смерч на Каме

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← На эспланаде покажут фильмы фестиваля "ЛАМПА"
В Перми полицейские наградили подростка, обезвредившего вооруженного налётчика →
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27.04.2023 в 17:20
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В Перми полицейские наградили подростка, обезвредившего вооруженного налётчика
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