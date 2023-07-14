В Перми полицейские наградили подростка, обезвредившего вооруженного налётчика
Инцидент произошёл в июне. Налетчик ограбил продуктовый магазин, забрав 7 тысяч рублей. Продавщица выбежала на улицу и стала звать на помощь. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Захар поставил подсечку беглецу, повалил его на землю и обезвредил. После чего передал подозреваемого прибывшим на место происшествия полицейским. Похищенные денежные средства были изъяты и возвращены законному владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ. Фигурант заключён под стражу.
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