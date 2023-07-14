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На эспланаде покажут фильмы фестиваля "ЛАМПА"
Сегодня, 14 июля, среди спикеров – пермский режиссёр, оператор, победитель «ЛАМПЫ» 2018, Данил Болотов, с которым гости мероприятия смогут пообщаться и задать вопросы. Также будут выступления участников инклюзивных туров кинолагеря Новый город «Дружный» и специальное включение актёра фильма «Нормальный только я» (реж. Антон Богданов).
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