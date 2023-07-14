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В лесах Перми прошла повторная противоклещевая обработка
"После акарицидной обработки проводился контроль её эффективности, ещё через 15 дней он был повторён. Обработка считалась эффективной при условии, если численность клещей не превышала 0,5 особей на 1 флаго/км или флаго/час. Контрольные мероприятия показали, что обработка прошла успешно", - рассказали в управлении по экологии и природопользованию.
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