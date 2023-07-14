Экс-руководителю краевого УКСа вынесен приговор за хищения при строительстве нового зоопарка

Ленинский район суд Перми сегодня вынес приговор бывшему руководителю управления капитального строительства Пермского края Дмитрию Левинскому. Его вместе с подчиненным Виталием Габовым обвиняли в хищении 353 миллионов рублей при строительстве нового зоопарка."В период 2017-2018 годов он и его подчиненный, преследуя корыстный умысел и используя свое служебное положение, для получения бюджетных средств в счет оплаты составляли и подписывали фиктивные документы: акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости. Однако, в действительности подрядчиком данные работы фактически не исполнялись, а поступившие деньги зачислялись на счета подконтрольных юридических и физических лиц, с последующим обналичиванием", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Суд приговорил Дмитрия Левинского к девяти годам и семи месяцам лишения свободы со штрафом в размере 15 млн рублей, Виталия Габова - к пяти годам лишения свободы. Также удовлетворен иск прокурора края о возмещении в полном объеме суммы материального вреда бюджету региона. Напомним, в марте этого года Дмитрий Левинский был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Следствием и судом установлено, что он лично получил взятку в общей сумме 3 миллиона рублей от коммерсанта за совершение действий, в том числе незаконных, в пользу бизнесмена и представляемых им коммерческих организаций. Левинский заключил контракты на выполнение субподрядных работ с организацией, подконтрольной взяткодателю, а также давал незаконные указания иным подрядчикам учреждения заключить договор на выполнение работ в интересах коммерсанта. Суд назначил Дмитрию Левинскому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 15 миллионов рублей.