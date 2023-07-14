Как зимой горячие пирожки расхватывают сантехнику пермяки этим летом. С середины лета магазин сантехники «33 метра» начинает традиционную сезонную распродажу. Специально для этого завезли побольше товара.Ассортимент настолько большой, что консультантам по залам приходится проводить полноценные экскурсии. Можно воплотить в жизнь любую дизайнерскую фантазию, достаточно сделать заказ. То, что цены действительно низкие. Нашли цену дешевле, в магазине «33 метра» продадут еще дешевле.Лариса Колпакова, представитель магазина «33 метра»: "У нас большое поступление летнего ассортимента, такие как рукомойники для дачи, сейчас это очень актуально, водонагреватели, так как выключают везде воду, смесители, большое поступление мебели разнообразной, как для дачи, так и для ванных комнат".Ну, а для тех, кто хочет быть с сантехникой на «ты», магазин «33 метра» набирает новых сотрудников. Зарплата продавца начинается от 60 тысяч рублей.