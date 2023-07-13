В Перми организаторшу двойного убийства суд отправил на принудительное лечение. Напомним, в 2022 году женщина организовала убийство своей подруги - 45-летней жительницы Республики Башкортостан, с которой они ранее отбывали наказание, и которая якобы навела на нее порчу.Совершить преступление за 100 тысяч рублей согласился мужчина. Под предлогом совместного отдыха обвиняемая на личном автомобиле привезла знакомую и ее 5-летнюю дочь в арендованный дом в Краснокамском городском округе. "В ночь на 18 августа 2022 года мужчина, вооружившись ножом, умышленно нанес потерпевшей множественные колото-резаные ранения, от которых женщина скончалась на месте происшествия. После этого с целью скрыть убийство обвиняемый задушил ее малолетнюю дочь. В дальнейшем, скрывая следы преступления, злоумышленники вывезли тела убитых в лесной массив, расположенный вблизи места преступления, где закопали их в заранее приготовленной ими яме", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. В отношении женщины в ходе следствия была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой она признана невменяемой и нуждающейся в применении принудительных мер медицинского характера. Постановлением суда женщине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.Ранее суд приговорил мужчину, признанного виновного в двойном убийстве, к пожизненному лишению свободы.