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"Ушла на обед. Вернусь через 3 часа". В Березниках жалуются на график работы почтовых отделений
В Перми тоже жалуются на почту - в частности на отсутствие персонала. Зачастую в отделении работает с клиентами только один человек. Кроме того, часть отделений закрыта или вовсе ликвидирована, оставшиеся с наплывом клиентов не справляются. Особенно много жалоб от тех, кто на почте получает пенсию и иные выплаты.
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