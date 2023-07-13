"Ушла на обед. Вернусь через 3 часа". В Березниках жалуются на график работы почтовых отделений

В Березниках жители возмущены новым графиком работы почтовых отделений. Там появились объявления, что теперь обеденный перерыв будет длиться не час, а сразу три - с 13 до 16 часов. В первый день нововведения у дверей отделения скопилась очередь.В Перми тоже жалуются на почту - в частности на отсутствие персонала. Зачастую в отделении работает с клиентами только один человек. Кроме того, часть отделений закрыта или вовсе ликвидирована, оставшиеся с наплывом клиентов не справляются. Особенно много жалоб от тех, кто на почте получает пенсию и иные выплаты.