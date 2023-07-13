Более 100 прикамцев станут участниками Молодежного форума ПФО «iВолга»

В 11-м Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» примут участие 104 жителя Пермского края. Всего от Прикамья поступило свыше 1 тыс. заявок. Событие пройдет с 21 по 29 июля на территории Самарской области в Фестивальном парке Мастрюковских озер.В этом году тематикой проведения форума станет «Организация событий». Ей будут объединены все мероприятия программы: тренинговые занятия, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, лекции и мастер-классы, межрегиональные межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, круглые столы, выставки, фестивали, акции, ярмарки инициатив, турниры, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней, дискуссии, а также культурно-досуговые, спортивные и туристско-краеведческие программы.Работа форума пройдет по одиннадцати основным направлениям: «Единство поколений», «Голос молодежи», «Научный проспект», «Территория спорта», «Территория впечатлений», «Миссия доброТЫ», «Флагманы молодежи», «Креативная мастерская», «Медиалаборатория», «Поколение первых», «Мастера воспитания».В рамках форума также пройдут грантовые конкурсы, где участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих идей. Участие бесплатное. Все участники проживают на территории Фестивального парка в палаточных городках.Организаторами форума являются Правительство Самарской области под патронажем полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Цель мероприятия – создание коммуникационной среды, способствующей поддержке молодежных инициатив, содействию самореализации молодежи, повышению уровня ее компетенций и навыков, формированию ценностей патриотизма и навыков инновационного мышления, приумножению человеческого капитала.