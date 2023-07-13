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Более 100 прикамцев станут участниками Молодежного форума ПФО «iВолга»
В этом году тематикой проведения форума станет «Организация событий». Ей будут объединены все мероприятия программы: тренинговые занятия, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, лекции и мастер-классы, межрегиональные межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, круглые столы, выставки, фестивали, акции, ярмарки инициатив, турниры, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней, дискуссии, а также культурно-досуговые, спортивные и туристско-краеведческие программы.
Работа форума пройдет по одиннадцати основным направлениям: «Единство поколений», «Голос молодежи», «Научный проспект», «Территория спорта», «Территория впечатлений», «Миссия доброТЫ», «Флагманы молодежи», «Креативная мастерская», «Медиалаборатория», «Поколение первых», «Мастера воспитания».
В рамках форума также пройдут грантовые конкурсы, где участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих идей. Участие бесплатное. Все участники проживают на территории Фестивального парка в палаточных городках.Организаторами форума являются Правительство Самарской области под патронажем полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Цель мероприятия – создание коммуникационной среды, способствующей поддержке молодежных инициатив, содействию самореализации молодежи, повышению уровня ее компетенций и навыков, формированию ценностей патриотизма и навыков инновационного мышления, приумножению человеческого капитала.
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