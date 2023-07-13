В Перми прошла краевая спартакиада детских лагерей

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Юлия Горбунова, судья на помосте Пермской краевой федерации мас-рестлинга: "Мы проводим мастер-класс по мас-рестлингу. Мас-рестлинг — это якутский национальный вид спорта, признанный в Российской Федерации с 2003 года. «Мас» переводится с якутского «палка», «рестлинг», в переводе с английского, «борьба». То есть борьба на палке. Основная цель — забрать палку у соперника или перетянуть его на свою сторону".
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