В Прикамье вынесен приговор юному мошеннику из Калининграда

Куединский районный суд вынес приговор ранее судимому 19-летнему жителю Калининграда. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Установлено, что в январе текущего года молодой человек, используя псевдоним, создал аккаунт в популярной социальной сети и разместил объявление о продаже различных товаров для рыбалки, которыми в действительности не обладал."В ходе переписки с покупателями он убеждал их в готовности передать посылку после безналичной оплаты. При этом для перевода денежных средств злоумышленник указывал банковский счет своего знакомого. Введенные в заблуждение потерпевшие перечисляли требуемую сумму, но в итоге оставались и без денег, и без товара", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.От действий фигуранта пострадали два человека, жители Куединского муниципального округа и Удмуртской Республики. Общий ущерб составил 13 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска куединской полиции задержали молодого человека по месту жительства.Суд назначил виновному наказание в виде 400 часов обязательных работ.