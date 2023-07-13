В Прикамье вынесен приговор юному мошеннику из Калининграда

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Установлено, что в январе текущего года молодой человек, используя псевдоним, создал аккаунт в популярной социальной сети и разместил объявление о продаже различных товаров для рыбалки, которыми в действительности не обладал.
"В ходе переписки с покупателями он убеждал их в готовности передать посылку после безналичной оплаты. При этом для перевода денежных средств злоумышленник указывал банковский счет своего знакомого. Введенные в заблуждение потерпевшие перечисляли требуемую сумму, но в итоге оставались и без денег, и без товара", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
От действий фигуранта пострадали два человека, жители Куединского муниципального округа и Удмуртской Республики. Общий ущерб составил 13 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска куединской полиции задержали молодого человека по месту жительства.
Суд назначил виновному наказание в виде 400 часов обязательных работ.
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