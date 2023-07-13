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Энергетики «Т Плюс» в активной фазе подготовки города к зиме
Сергей Терентьев, главный специалист отдела технического перевооружения и реконструкции Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "Сейчас активно ведутся работы на улицах Чкалова, Баумана, Котовского, Шахтёрская, Маршала Рыбалко, Кабельщиков. В летний период специалисты прикладывают максимум усилий для того, чтобы будущей зимой в дома пермяков стабильно подавались отопление и горячая вода. Мы работаем для вас!".
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