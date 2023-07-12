В Перми открылась ярмарка-мастеров «Парма Арт Маркет»
Так, 12 июля в 17:00 на площадке состоится мастер-класс по созданию Пермского Плюшевого с Пермским музеем кукол, в 18:00 – танцевальный мастер-класс, в 20:00 пройдёт показ одежды и аксессуаров пермских дизайнеров совместно с мастерами народно-художественных промыслов. 13 июля в 17:00 жителей города ждут на мастер-классе по созданию украшений, в 20:00 и в 21:00 на площадке выступят пермские музыканты. 14 июля в 17:00 жителей города приглашают на мастер-класс по созданию картин, а 15 июля с 17:00 до 21:00 пройдёт танцевальный open-air. В последний день ярмарки, 16 июля, в 16:00 будет мастер-класс по созданию керамических изделий, в 19:00 и в 21:00 состоятся выступления музыкальных коллективов города.
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