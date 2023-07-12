В Перми открылась ярмарка-мастеров «Парма Арт Маркет»

В Перми возле Соборной площади на Комсомольском проспекте, 4 открылся фестиваль-ярмарка арт-крафт мастеров «Парма Арт Маркет»Торговая площадка будет работать с 15:00 до 22:00 с 12 до 16 июля. Гостей «Парма Арт Маркета» ждёт насыщенная программа: выступления музыкантов в различных жанрах, розыгрыши подарков от мастеров, создание граффити, мастер-классы по росписи игрушки, раскрашиванию деревянной многослойной раскраски, созданию стильного образа, ковке и уличному искусству.Так, 12 июля в 17:00 на площадке состоится мастер-класс по созданию Пермского Плюшевого с Пермским музеем кукол, в 18:00 – танцевальный мастер-класс, в 20:00 пройдёт показ одежды и аксессуаров пермских дизайнеров совместно с мастерами народно-художественных промыслов. 13 июля в 17:00 жителей города ждут на мастер-классе по созданию украшений, в 20:00 и в 21:00 на площадке выступят пермские музыканты. 14 июля в 17:00 жителей города приглашают на мастер-класс по созданию картин, а 15 июля с 17:00 до 21:00 пройдёт танцевальный open-air. В последний день ярмарки, 16 июля, в 16:00 будет мастер-класс по созданию керамических изделий, в 19:00 и в 21:00 состоятся выступления музыкальных коллективов города.