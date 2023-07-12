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На заседании краевого правительства обсудили вопросы сохранения исторического наследия →
Полиция: задержан обвиняемый в нанесении побоев дрессировщику Игорю Корчагину
Напомним, в начале июля в гостинице цирка между постояльцами и сотрудниками частного охранного предприятия возник конфликт, в ходе которого серьезно пострадал дрессировщик Игорь Корчагин. Расследование уголовного дела продолжается.
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