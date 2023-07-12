На заседании краевого правительства обсудили вопросы сохранения исторического наследия. Было заявлено, что к 300-летнему юбилею Перми только в центральном планировочном районе на сегодняшний день отреставрировано порядка 100 зданий, 38 объектов находятся в работе.Анна Князева, начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Анны Князевой: "Планируем до конца года завершить все объекты, которые вы видите в работе в центральном планировочном районе, ну и конечно перейти на другие достопримечательные места, у нас таких на территории города Перми - 13. И, конечно, не забываем про территорию всего края".Также на заседании правительства губернатор Пермского края выразил благодарность всем службам, которые участвовали в поисках пропавших туристов на реке Усьва.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Хотелось бы, чтобы туристы более ответственно подходили к процессу организации отдыха. Особенно те группы, где есть несовершеннолетние. Регистрировались в МЧС".