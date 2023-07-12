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На заседании краевого правительства обсудили вопросы сохранения исторического наследия
Анна Князева, начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Анны Князевой: "Планируем до конца года завершить все объекты, которые вы видите в работе в центральном планировочном районе, ну и конечно перейти на другие достопримечательные места, у нас таких на территории города Перми - 13. И, конечно, не забываем про территорию всего края".
Также на заседании правительства губернатор Пермского края выразил благодарность всем службам, которые участвовали в поисках пропавших туристов на реке Усьва.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Хотелось бы, чтобы туристы более ответственно подходили к процессу организации отдыха. Особенно те группы, где есть несовершеннолетние. Регистрировались в МЧС".
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