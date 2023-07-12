Бизнес-миссия пермских промышленников отправится в Республику Беларусь

В Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Петром Пархомчиком и белорусским министром промышленности Александром Рогожником.Стороны обсудили двустороннее сотрудничество Пермского края и Республики Беларусь. По итогам объем экспорта в Республику за 2022 год составил 167,81 млн долларов США, что на 21% больше, чем в 2021 году. Импорт в Пермский край составил – 109 млн долларов США.Дмитрий Махонин по итогам встречи подчеркнул, что между Пермским краем и Республикой Беларусь тесное взаимодействие, как в рамках товарооборота, так и в сфере логистики, культуры, образования. Кроме того, Пермь и Беларусь связывает прямое авиасообщение. Глава Прикамья также сообщил, что стороны договорились проработать возможность организации бизнес-миссии делегации региона в Беларусь осенью этого года.