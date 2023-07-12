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Мобильные агенты продали более 38 тысяч билетов
Мобильные агенты не находятся в транспорте постоянно, а направляются на те участки, где фиксируется наибольшее количество безбилетников, что делает их работу более эффективной. На сегодняшний день мобильные агенты работают на всех трамвайных маршрутах, а также автобусных №3, №8, №10, №15, №20, №30, №32, №36, №50, №60, №62, №64, №68 и №77.
В департаменте транспорта администрации Перми отмечают, что за время работы мобильных агентов видна положительная динамика. Так, в мае сотрудниками было продано 837 билетов, то за июнь – 27 тысяч. За первые 10 дней июля мобильные агенты обилетили более 11 тысяч пассажиров.
"Тестирование планируется завершить осенью этого года. Мы проанализируем работу подрядчика и предложим депутатскому корпусу принять решение, есть ли смысл расширять географию их работы. Задача мобильных агентов – продать билеты тем пассажирам, кто по каким-то причинам не оплатил проезд", – сообщил начальник МКУ «Гортранс» Вадим Паньков.
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