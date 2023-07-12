Мобильные агенты продали более 38 тысяч билетов

Департамент транспорта администрации Перми подвёл промежуточные итоги работы мобильных агентов. Напомним, они начали работать в мае этого года на ряде маршрутов общественного транспорта. Сотрудники сочетают в себе функции контролёров и кондукторов, проверяя билеты у пассажиров и помогают оплачивать проезд тем, кто по тем или иным причинам не сделал этого сразу при посадке в транспорт.Мобильные агенты не находятся в транспорте постоянно, а направляются на те участки, где фиксируется наибольшее количество безбилетников, что делает их работу более эффективной. На сегодняшний день мобильные агенты работают на всех трамвайных маршрутах, а также автобусных №3, №8, №10, №15, №20, №30, №32, №36, №50, №60, №62, №64, №68 и №77.В департаменте транспорта администрации Перми отмечают, что за время работы мобильных агентов видна положительная динамика. Так, в мае сотрудниками было продано 837 билетов, то за июнь – 27 тысяч. За первые 10 дней июля мобильные агенты обилетили более 11 тысяч пассажиров."Тестирование планируется завершить осенью этого года. Мы проанализируем работу подрядчика и предложим депутатскому корпусу принять решение, есть ли смысл расширять географию их работы. Задача мобильных агентов – продать билеты тем пассажирам, кто по каким-то причинам не оплатил проезд", – сообщил начальник МКУ «Гортранс» Вадим Паньков.