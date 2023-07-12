В Перми утонул 14-летний подросток

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"В настоящее время следователем следственного отдела по Мотовилихинскому району г. Пермь следственного управления проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена и проводится экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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