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В Перми открылась большая уличная ярмарка саженцев
Отобранные ведущими селекционерами страны, на ярмарке-выставке представлены разнообразные плодово-ягодные культуры. Голубика садовая, малина кустовая, ежевика бесшипная. Яблони и груши, специально созданные для небольших садов. Деревья до 2,5 метров в высоту удобно обрезать, обрабатывать и собирать урожай.
Виктория Лямина, представитель новосибирского питомника плодовых растений «Надёжный сад»: "Наша клубника выращена из семян. Обновляется она не раз в 3 года, а на одном месте растёт до 10 лет. Например, «Кабрилла» сорт, она плодоносит всё лето, без периода покоя."
Вера Каримова, покупатель: "У меня плодоносят яблони, у меня плодоносит вишня. У меня прекрасно живёт рододендрон. И я просто доверяю поставщику. Эти саженцы, действительно, прекрасные". Познакомиться и приобрести разработки новосибирских селекционеров можно с 9.00 утра до 19.00 вечера по 13 июля. После ярмарка отправится в Березники, и разместится рядом с домом культуры «Азот» с 14 по 16 июля.
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