В Перми началась приёмка образовательных учреждений к началу нового учебного года. В этом году межведомственной комиссии предстоит проверить 99 школ, 79 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования. На сегодняшний день уже 12 школ и один детский сад успешно прошли приёмку и готовы встретить детей в новом учебном году. К началу августа приёмка городских учреждений образования будет завершена.В школах и детских садах работает межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители городского департамента образования, Управления МВД России по городу Перми, в том числе отдела ГИБДД, и Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю. Специалисты традиционно проверяют учреждения сразу по нескольким направлениям: обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, проведение ремонта в соответствии с нормативными требованиями.В ходе приёмки образовательных учреждений представители межведомственных комиссий проверяют классы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, помещения чердаков и подвалов, территорий учреждения, целостности ограждения, обеспеченность пищеблоков технологическим оборудованием. Также члены комиссии оценивают результаты проведения гидравлических испытаний и промывки систем отопления (опрессовки), наличие необходимой нормативной документации, в том числе паспорта дорожной безопасности, стенда-схемы безопасного подхода к учреждению.