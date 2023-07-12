В территориях Прикамья оценивают первые результаты программы "Комфортный край"

В Бардымском округе отремонтированы и уже начали работу два сельских дома культуры. Это только первые результаты реализации региональной программы «Комфортный край» в этом строительном сезоне. В планах у Бардымского округа по «Комфортному краю» отремонтировать ещё два домов культуры, а в селе Сараши построить новый ДК. В этом же списке школьные дворы и улицы. В следующем году добавятся ещё и обновление остановочных павильонов по маршрутам следования школьных автобусов.В рамках программы есть направления - «Школьный двор», «Наша улица», «Культурная реновация».Светлана Усачева, министр территориального развития Пермского края: "К первому сентября наши ребята из 40 школ Пермского края уже придут и увидят обновленные пришкольные пространства. В рамках проекта «Культурная реновация» в этом году будут отремонтированы 15 сельских домов культуры, активно едет реализация проекта «Наша улица»".Напомним, региональная программа «Комфортный край» создана в 2023 году после анализа комплексных планов развития территорий по инициативе губернаторе Пермского края Дмитрия Махонина. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Что касается "Школьного двора" - мы вышли на все стройки, осталось подтянуться Большесосновскому району. Что касается ремонтов домов культуры - они идут полным ходом. В целом считаю, что правительство и строительный блок, и образовательный блок справляются с поставленной задачей".