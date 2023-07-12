Предприятия Пермского края участвуют в промышленной выставке «ИННОПРОМ»

ВСМПО «Ависма» построит в березниковском микрорайоне Любимов новый учебный корпус и общежитие для студентов политехнического техникума. Договоренность между компанией и властями региона достигнута в Екатеринбурге. Там сейчас проходит промышленная выставка «Иннопром».Для передвижения по международной промышленной выставке пермская делегация использует свой уникальный транспорт. Комплект конструктора «Биго» с электромотором, из которого можно собрать до 120 самодвижущихся моделей, на «Иннопроме» представляют впервые, с расчетом на большое будущее.Екатерина Максимова, коммерческий директор «БИГОЛЭНД»: "Мы хотим чтобы, эти конструкторы были, как в советские времена в кружке юных техников".На стенде «Новомета» представлены другие электромоторы. Полностью российская разработка, которую можно использовать в строительной технике, общественном транспорте и даже поставить на мотоцикл.Максим Перельман, генеральный директор «Новомет-Пермь»: "Появились интересанты, и собственно мы уже опытные образцы отгрузили заказчику для испытаний".На «Иннопроме» в этом году от Пермского края выставляются 15 компаний. И у каждой есть свои разработки, способные удивить зрителя. Отдельный сюрприз от «Мотовилихинских заводов». Специально для «Иннопрома» отлили макет царь-пушки.На выставке важно не только себя показать. Прямо здесь заключаются важные контракты. Компания «ЭЛКА-Кабель» и Фонд развития промышленности России подписывают соглашение о развитии производства.Корпорация «АВИСМА» теперь готова принять участие в строительстве нового корпуса и общежития Березниковского политехнического техникума в микрорайоне Любимов.Дмитрий Трифонов, исполнительный директор «АВИСМА»: "Вообще в принципе инвестиции в молодежь, в ее развитие — это залог будущего любого предприятия, города и даже страны".«Иннопром» - выставка международная. С Белоруссией у Прикамья, к примеру, налажены давние прямые контакты. К продукции пермских предприятий присматриваются и другие иностранные партнеры. Здесь важно проследить основные тренды развития промышленности на будущее.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сейчас основной вызов для российской промышленности — это рабочие руки, и поэтому большое внимание следует уделять развитию среднего и профессионального образования, чем мы и занимаемся в настоящее время. Российская экономика, промышленность развивается. Как сказал министр Мантуров, мы находимся на марше, мы идем вперед, уверенно смотрим в будущее".И результаты такой активности не заставят себя ждать. Точное количество подписанных контрактов после «Иннопром-2023» еще предстоит посчитать.