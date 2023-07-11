В Перми побит температурный рекорд

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← В Перми от борщевика обработано более 21 га земель
Предприятия Пермского края участвуют в промышленной выставке «ИННОПРОМ» →
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02.05.2023 в 20:39
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В Перми на эспланаде приступили к восстановлению батутов
Пропавшие на Усьве туристы найдены. Все живы
Для поиска пропавших на Усьве туристов отправлен вертолет санавиации
В Чайковском полицейские задержали двух курьеров телефонных мошенников
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