В Перми от борщевика обработано более 21 га земель. Для борьбы с ядовитым растением используются гербициды, которые воздействуют исключительно на растение и не представляют опасности для человека и животных. Обработка производится специализированной организацией с помощью опрыскивателей, во время проведения работ размещаются предупреждающие информационные объявления. Всего в 2023 году от борщевика планируется обработать 45 га земли.Так, в посёлке Новые Ляды химическим реагентом обработано 24 места произрастания борщевика Сосновского площадью около 8,7 га, в том числе вдоль автодорог Пермь – Новые Ляды, Пермь – Сылва (до границ города), Новые Ляды – Старые Ляды, а также в жилой зоне микрорайона индивидуальной застройки и в районе садовых кооперативов. На территории Орджоникидзевского района объём работ составил 2,6 га. Химической обработке уже подверглись очаги произрастания сорняка на территории лугов Гайвы, 5-го Павловского проезда, СНТ «Благодать», дороги в Голованово, улиц Молодёжной, Юрлинской, Ишимской, Веденеева (у ДК «Искра») и других.На территории Кировского района первичная обработка проведена на улицах Налимихинской, Заборной, Причальной, 2-й Бахчевой, Ласьвинской, а также в сквере у клуба им. Кирова. Обработано около 3,4 га. А в Индустриальном районе провели работы по уничтожению борщевика в районе улиц Архитектора Свиязева, Карпинского и шоссе Космонавтов, обработали около 0,4 га. В Ленинском районе по просьбе жителей ТОС «Средняя Курья» от борщевика обработали улицы Борцов Революции, Крылова и Окулова. Всего было обработано 0,8 га.На территории Мотовилихинского района подрядчик приступил к обработке мест произрастания борщевика Сосновского на свободных городских землях по улице Окраинной в микрорайоне Крольчатник, далее обработают микрорайоны Центральная усадьба, Ива и Запруд. Общая площадь обработки составит около 2,6 га. А в Свердловском районе уже произведена обработка на площади 0,35 га в микрорайоне Липовая Гора. Всего в районе обработке подвергнется около 2,6 га земель.Специалисты напоминают, что борщевик Сосновского с ноября 2015 года входит в отраслевой классификатор сорных растений, разработанный министерством сельского хозяйства РФ. Вред человеку наносит сок растения – в нем содержатся токсичные вещества (фуранокумарины), которые резко повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению и провоцируют сильнейшие ожоги. Прикосновение к растению безболезненно, однако через некоторое время после попадания сока на кожу могут появиться фотохимические дерматиты, аналогичные термическим ожогам I, II, III степени.