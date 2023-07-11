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Мошенники начали приглашать пермяков на «личный прием в Центробанк»
Чтобы убедить человека, что с ним взаимодействуют настоящие сотрудники Банка России, мошенники используют специальный технический прием – меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, на вызывающий доверие. В данном случае злоумышленники указывают домен Банка России cbr.ru.
"Это очень опасная схема действий, и часто из-за доверия к электронному адресу люди попадаются на уловки с подменой. Персональное приглашение на личный прием – один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный диалог. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код либо побудить перевести деньги на счета злоумышленников", - сообщили в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.
Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного – короткий номер 300).
Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. По любым банковским вопросам самостоятельно позвоните в банк по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации.
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