Мошенники начали приглашать пермяков на «личный прием в Центробанк»

Банк России предупреждает жителей Пермского края о новой схеме мошенничества. Злоумышленники, которые представляются якобы сотрудниками Банка России, усовершенствовали эту распространенную мошенническую схему. Теперь они не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России. Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы.Чтобы убедить человека, что с ним взаимодействуют настоящие сотрудники Банка России, мошенники используют специальный технический прием – меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, на вызывающий доверие. В данном случае злоумышленники указывают домен Банка России cbr.ru."Это очень опасная схема действий, и часто из-за доверия к электронному адресу люди попадаются на уловки с подменой. Персональное приглашение на личный прием – один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный диалог. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код либо побудить перевести деньги на счета злоумышленников", - сообщили в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного – короткий номер 300).Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. По любым банковским вопросам самостоятельно позвоните в банк по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации.