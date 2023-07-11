В Перми на эспланаде приступили к восстановлению батутов

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"В этом году ремонтные работы по восстановлению батутов проводятся в третий раз. До этого восстановительные мероприятия проводились в преддверии Дня города, но после праздников батуты снова пришли в негодность. Основная сложность ремонта заключается в поиске и заказе необходимых материалов для замены. Однако в этот раз в батутах будут размещены новые, более прочные пружины. Хотелось бы отметить, что аттракцион предназначен исключительно для детей и не способен выдержать больше определенного веса. С целью предотвращения поломок рядом с детской площадкой установлены таблички с информацией об этом, а также инструкцией и правилами безопасности. Просим жителей обращать на них внимание", - рассказал глава администрации Ленинского района Александр Русанов.
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