В Перми на эспланаде приступили к восстановлению батутов

Как сообщили в администрации Ленинского района Перми, подрядная организация приступила к восстановлению батутов на эспланаде возле Законодательного собрания края. Работы включают в себя замену пружин и восстановление верхнего покрытия, завершить их планируется до конца недели. Ранее пермяки пожаловались на неудовлетворительное состояние конструкций."В этом году ремонтные работы по восстановлению батутов проводятся в третий раз. До этого восстановительные мероприятия проводились в преддверии Дня города, но после праздников батуты снова пришли в негодность. Основная сложность ремонта заключается в поиске и заказе необходимых материалов для замены. Однако в этот раз в батутах будут размещены новые, более прочные пружины. Хотелось бы отметить, что аттракцион предназначен исключительно для детей и не способен выдержать больше определенного веса. С целью предотвращения поломок рядом с детской площадкой установлены таблички с информацией об этом, а также инструкцией и правилами безопасности. Просим жителей обращать на них внимание", - рассказал глава администрации Ленинского района Александр Русанов.