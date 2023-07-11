← Для поиска пропавших на Усьве туристов отправлен вертолет санавиации
Пропавшие на Усьве туристы найдены. Все живы
Напомним, туристы сплавлялись по реке Усьва от поселка Средняя Усьва. В назначенное время тургруппа не вышла на условную точку сбора. На поиски были отправлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также два вертолета - санавиации Пермского края и вертолет МЧС России, который вылетел из Казани. В поисках принимали участие представители разных ведомств: полиция, МЧС, служба спасения. Спасатели из Губахи первыми вышли на туристов, встретились с ними, им удалось до них добраться по реке.
Владимир Парчевский, начальник спасательной службы Губахинского муниципального округа: "Выехали к месту, поселок Безгодово. Одна единица техники и плавсредство в составе 3 человека. В речке воды мало, воспользовались услугами местных жителей, на автомобиле «Урал» по течению семь километров проехали, встретили катамараны. Убедились, что помощь не нужна".
Как говорят сами туристы, такого внимания к себе они не ожидали, они не считали себя потерянными, а просто продолжали чуть медленнее двигаться по маршруту. Родственники проявили бдительность и сообщили. Люди рассказали, что замедление их продвижения было из-за жары, было мало воды.
Светлана Потылицина, участница сплава: "Последние два дня мы практически все время тащили, мы же ожидали больше уровень воды".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Для поиска пропавших на Усьве туристов отправлен вертолет санавиации
В Чайковском полицейские задержали двух курьеров телефонных мошенников
Семья Чекиных из Пермского края завоевала сразу две награды на конкурсе «Успешная семья Приволжья – 2023»
За минувшие сутки в Прикамье утонули 3 человека
Соборную мечеть Перми украсил главный купол
Губернатор Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Чердынский округ
С начала лета в Прикамье утонуло уже 17 человек
Автоледи, "прокатившую" инспектора на капоте, приговорили к принудительным работам
Прокуратура проводит проверку после инцидента с дельтапланом на фестивале "ПроНебо"
В Перми на месте строительства межвузовского кампуса начинаются инженерные изыскания
Добавить комментарий: