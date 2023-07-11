Пропавшие на Усьве туристы найдены. Все живы

По информации Краевой службы спасения, спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования найдена пропавшая туристическая группа. Все туристы (22 человека, в том числе 11 детей) живы и здоровы.Напомним, туристы сплавлялись по реке Усьва от поселка Средняя Усьва. В назначенное время тургруппа не вышла на условную точку сбора. На поиски были отправлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также два вертолета - санавиации Пермского края и вертолет МЧС России, который вылетел из Казани. В поисках принимали участие представители разных ведомств: полиция, МЧС, служба спасения. Спасатели из Губахи первыми вышли на туристов, встретились с ними, им удалось до них добраться по реке.Владимир Парчевский, начальник спасательной службы Губахинского муниципального округа: "Выехали к месту, поселок Безгодово. Одна единица техники и плавсредство в составе 3 человека. В речке воды мало, воспользовались услугами местных жителей, на автомобиле «Урал» по течению семь километров проехали, встретили катамараны. Убедились, что помощь не нужна".Как говорят сами туристы, такого внимания к себе они не ожидали, они не считали себя потерянными, а просто продолжали чуть медленнее двигаться по маршруту. Родственники проявили бдительность и сообщили. Люди рассказали, что замедление их продвижения было из-за жары, было мало воды.Светлана Потылицина, участница сплава: "Последние два дня мы практически все время тащили, мы же ожидали больше уровень воды".