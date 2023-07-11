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Для поиска пропавших на Усьве туристов отправлен вертолет санавиации
"Верим, что все обойдется. Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно", - сообщил глава региона.
Напомним, 22 человека, в том числе 11 детей, сплавлялись по реке Усьва от поселка Средняя Усьва. В назначенное время тургруппа не вышла на условную точку сбора. На поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также добровольцы Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. В готовности также находится вертолет Ми-8 МЧС России. Из Казани до места поисков ему предстоит преодолеть 600 км.
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