Для поиска пропавших на Усьве туристов отправлен вертолет санавиации

В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что в район поиска пропавшей на Усьве группы туристов отправлен вертолет санавиации с врачами и спасателями на борту. Губернатор Дмитрий Махонин поручил экстренным службам усилить работы по поиску туристической группы."Верим, что все обойдется. Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно", - сообщил глава региона.Напомним, 22 человека, в том числе 11 детей, сплавлялись по реке Усьва от поселка Средняя Усьва. В назначенное время тургруппа не вышла на условную точку сбора. На поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также добровольцы Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. В готовности также находится вертолет Ми-8 МЧС России. Из Казани до места поисков ему предстоит преодолеть 600 км.