В Чайковском полицейские задержали двух курьеров телефонных мошенников

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"Аферисты действовали по известной схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Они звонили на телефоны пенсионеров, представлялись сотрудниками полиции и сообщали печальную новость, что по вине кого-либо из их родных произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором есть пострадавшие и просили крупную сумму денег для урегулирования вопроса. Через некоторое время на пороге дома взволнованных потерпевших появлялся курьер, которому они отдавали денежные средства", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции устанавливают число потерпевших, сообщников фигурантов, а также их возможную причастность к совершению аналогичных преступлений на территории края.
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