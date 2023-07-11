В Чайковском полицейские задержали двух курьеров телефонных мошенников

В Чайковском Пермского края полицейские задержали двух курьеров телефонных мошенников. Под подозрением оказались двое жителей краевого центра 17 и 18 лет. Молодые люди задержаны возле банкомата во время перевода денежных средств своим подельникам. При личном досмотре у них обнаружены и изъяты более 100 тысяч рублей."Аферисты действовали по известной схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Они звонили на телефоны пенсионеров, представлялись сотрудниками полиции и сообщали печальную новость, что по вине кого-либо из их родных произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором есть пострадавшие и просили крупную сумму денег для урегулирования вопроса. Через некоторое время на пороге дома взволнованных потерпевших появлялся курьер, которому они отдавали денежные средства", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции устанавливают число потерпевших, сообщников фигурантов, а также их возможную причастность к совершению аналогичных преступлений на территории края.