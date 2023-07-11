Семья Чекиных из Пермского края завоевала сразу две награды на конкурсе «Успешная семья Приволжья – 2023»

В столице Чувашской республике в Чебоксарах завершился фестиваль-конкурс «Успешная семья Приволжья – 2023». В финал вышли 14 семей из всех регионов ПФО, которые пользуются заслуженным общественным признанием и уважением.Смотр талантов проходил по четырем направлениям: «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своем регионе». Конкурс «Успешная семья Приволжья» проходит с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.Олег Машковцев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО: "Семья - это самое главное в жизни любого человека. В общем-то, в семье и начинается жизнь человека. По большому счету, все в семье и зарождается - зарождаются те ценности российского государства, о которых недавно говорил президент". От Пермского края в фестивале-конкурсе принимала участие семья Чекиных, воспитывающая восемь приемных детей. По итогам конкурса, Чекины завоевали сразу две награды – победа в номинации «В единстве наша сила» и приз зрительских симпатий.Владислав Валерьевич и Ирина Александровна Чекины живут в деревне Фадеята Краснокамского городского округа. Они вместе уже 27 лет. Чекины увлекаются активными видами спорта, дети участвуют в театрализованных постановках, играют на музыкальных инструментах в составе творческих коллективов. В 2022 году эта семья стала победителем краевого конкурса «Лучшая замещающая семья».