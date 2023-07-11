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За минувшие сутки в Прикамье утонули 3 человека
Всего с начала лета в водоемах Пермского края утоноуло уже 20 человек, в том числе 2 ребенка.
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