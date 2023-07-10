Соборную мечеть Перми украсил главный купол. Понаблюдать за процессом водружения купола пришли многие верующие. Для них это событие имеет важное значение. Напомним, мечеть возводят на бульваре Гагарина. Работы начались еще в 2019 году. После установки главного купола, строителям предстоит возвести еще два минарета. Обещают успеть в этом году. Внутри здания идет чистовая отделка. В апреле там состоялась первая служба - в день праздника Ураза Байрам.Анвар хазрат Аблаев, муфтий Пермского края: "Для мусульман Пермского края сегодняшний день - особый день. Потому что мы возводим третий, главный, купол мечети. Это очень знаковое событие. Очень приятно, что в строительстве мечети участвуют люди разных национальностей, разного вероисповедания. Это говорит о том, что в нашей стране, в нашем Пермском крае, люди чтят свои традиции и уважают традиции окружающих и помогают их хранить. Сегодня, как никогда, для нас это очень важно".