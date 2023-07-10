Губернатор Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Чердынский округ
А это дома для врачей, построенные при поддержке промышленников, на улице Успенской в двух строящихся домах идёт внутренняя отделка и благоустройству прилегающей территории. В одном из домов, например, будет проживать врач-терапевт. Такие меры поддержки позволяют сделать территорию более привлекательной для переезда и работы.
Ирина Ивенских, депутат Государственной думы РФ?: "То, что нужны на селе врачи, в этом вопросов нет. Другое дело, что мы должны создать все условия, чтобы они могли и хотели приехать работать на село". Также губернатор проверил как реализуются проекты в рамках программы "Комфортный край" - так, здесь активно идёт капитальный ремонт здания районного центра культуры. Таким образом глава региона держит на контроле строительство и ремонт важных объектов социальной сферы - ведь задача краевых властей создать комфортные условия для жителей во всех населённых пунктах, неважно о какой географии идёт речь.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: Осталось нам сделать в Чердынском округе ещё два ФАПа, и мы полностью будем обеспечены здесь медицинскими объектами, что касается дальнейшего развития в рамках программы "Комфортный край" в Чердыни ремонтируется школьный двор, и ремонтируется дом культуры "Ветлан", тоже с благоустройством, я думаю, что он будет радовать не только местных жителей, но и туристов".На своей малой родине, в посёлке Рябинино, Дмитрий Махонин проинспектировал строительство школы на 220 мест - её возведение идет в графике и к концу этого года будет готово современное здание.
Не обошлось и без праздника - как раз во время визита губернатора в Рябинино отмечали 100летний день рождения посёлка. Дмитрий Махонин поздравил земляков с праздником, вручил грамоты и благодарственные письма.
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