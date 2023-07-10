С начала лета в Прикамье утонуло уже 17 человек

По оперативным данным, с начала купального сезона (с 01 июня и по состоянию на 07 час. 00 мин. 10 июля) на водных объектах Прикамья произошло 21 происшествие, в результате которых погибло 17 человек, в том числе 2 ребёнка. Только за прошедшие выходные произошло 9 происшествий на водных объектах, погибли 7 человек, травмированы 4 человека, в том числе 1 ребенок, спасен 1 человек. В основном гибель взрослых людей на водоемах Прикамья происходит из-за купания в опасных местах в состоянии алкогольного опьянения. Причины гибели детей - купание в опасном месте, без сопровождения взрослых. Министерство территориальной безопасности Пермского края вновь обращается к жителям и гостям Прикамья с просьбой строго соблюдать требования безопасного поведения на воде и в местах массового отдыха населения у водоёмов:1. Купаться следует только на оборудованных пляжах!2. Запрещается купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли!3. Не заплывайте за буйки!4. Строго запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии!5. Прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих целей, могут нанести серьезные травмы!6. Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже +15 градусов.7. Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться СТРОГО ПОД ПРИСМОТРОМ РОДИТЕЛЕЙ, а подростки без сопровождения старших МОГУТ КУПАТЬСЯ ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТАХ!