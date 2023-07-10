← Автоледи, "прокатившую" инспектора на капоте, приговорили к принудительным работам
Губернатор Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Чердынский округ →
С начала лета в Прикамье утонуло уже 17 человек
1. Купаться следует только на оборудованных пляжах!
2. Запрещается купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли!
3. Не заплывайте за буйки!
4. Строго запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии!
5. Прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих целей, могут нанести серьезные травмы!
6. Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже +15 градусов.
7. Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться СТРОГО ПОД ПРИСМОТРОМ РОДИТЕЛЕЙ, а подростки без сопровождения старших МОГУТ КУПАТЬСЯ ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТАХ!
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Автоледи, "прокатившую" инспектора на капоте, приговорили к принудительным работам
Прокуратура проводит проверку после инцидента с дельтапланом на фестивале "ПроНебо"
В Перми на месте строительства межвузовского кампуса начинаются инженерные изыскания
В Прикамье отменили из-за сильного ветра взлет аэростатов на фестивале «ПроНебо»
В деревне Теплая в Кунгурском районе открылся фестиваль воздухоплавания «Про небо»
В Перми школьники встретились с бортоператором пилотажной группы «Русь» Евгением Лебедевым
Сотрудник ЧОПа, который травмировал дрессировщика Игоря Корчагина, покинул пределы страны
В Перми этим летом будет работать межрегиональный медицинский студотряд
Пермяк сделал необычное предложение руки и сердца
Вынесен приговор пермячке, которая выдумала рождение ребенка
Добавить комментарий: