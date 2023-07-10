Автоледи, "прокатившую" инспектора на капоте, приговорили к принудительным работам

Осинский районный суд вынес приговор местной жительнице. В марте этого года она, сев за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, нарушила правила дорожного движения, а затем едва не сбила госавтоинспектора.Наряд Госавтоинспекции, неся службу на 78 километре автодороги «Болгары-Ю.Камский-Крылово», заметил автомобиль Лада Веста, пересёкший сплошную линию разметки при обгоне. Водитель данного транспортного средства требование полицейских об остановке не выполнил и продолжил движение. Через три километра водитель преследуемого автомобиля остановился на обочине, после чего резко продолжил движение, наехав на сотрудника Госавтоинспекции. Полицейский проехал на капоте машины нарушителя около 50 метров, после чего смог спрыгнуть, вернуться в служебный автомобиль и продолжить погоню. Ещё через два километра полицейским всё-таки удалось прижать отечественную легковушку к обочине до полной остановки."За рулём автомобиля находилась нетрезвая гражданка 1985 года рождения. В отношении женщины были составлены 7 административных протоколов и возбуждено уголовное дело. Суд приговорил женщину к одному году десяти дням принудительных работ. Кроме того, она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.